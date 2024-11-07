Была вся в Dior: Дженнифер Лопес вышла на фотоколл в элегантном черно-белом наряде

Для фотосессии актриса выбрала наряд в ретро-эстетике 60-х, но с изюминкой.

Очаровательная Дженнифер Лопес сейчас проводит время в Лондоне. В Великобританию она прилетела, чтобы продвигать новый биографический фильм со своим участием Unstoppable.

На фотоколл она вышла в черно-белом наряде, немного в ретро-эстетике. На актрисе было белое пальто с черными пуговицами и черная водолазка. Оригинальности наряду добавляла шляпа с логотипом бренда.

Также Дженнифер сделала лаконичный макияж в коричневой гамме, маникюр светлого цвета и надела несколько украшений с бриллиантами на пальцы рук.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Очень необычными были выбранные Лопес лаковые черные сапоги, ведь у них был круглый золотой каблук, а также вырезы с пряжками.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

В руке актриса держала черную сумку Lady Dior. Этот аксессуар также очень любила принцесса Диана и часто дополняла им образы. Именно в честь Дианы сумка и получила свое название.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Этому ее появлению предшествовала премьера фильма, на которой Лопес подчеркнула фигуру вязаным нарядом с американской проймой, который был от бренда Magda Butrym.

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