Была вся в огне: актриса Хейли Стайнфелд произвела фурор нарядом от Роберта Вуна

Хейли Стейнфилд / © Associated Press

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Когда Хейли Стайнфелд появилась на красной дорожке, то произвела фурор, поскольку на ней было платье от лондонского модельера Роберта Вуна, который славится своими креативными нарядами.

Хейли Стейнфилд / © Associated Press

На Хейли было длинное платье фасона «русалка» с огромным шлейфом. Наряд был выполнен из полупрозрачной ткани и на одно плечо. Черная ткань была украшена принтом в виде языков пламени.

Подол платья Хейли Стейнфилд / © Associated Press

Дополняли платье такие же перчатки. На них тоже был принт.

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Перчатки Хейли Стейнфилд / © Associated Press

А вот на спине наряд украшала шнуровка. Образ актриса дополнила стильным нюдовым макияжем и лаконичной прической — ее волосы были прямыми и только на концах немного подкрученными.

Хейли Стейнфилд / © Associated Press