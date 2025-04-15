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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
429
Время на прочтение
1 мин

Была вся в огне: актриса Хейли Стайнфелд произвела фурор нарядом от Роберта Вуна

Актриса посетила европейскую премьеру фильма «Грешники», которая прошла в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хейли Стейнфилд

Хейли Стейнфилд / © Associated Press

Когда Хейли Стайнфелд появилась на красной дорожке, то произвела фурор, поскольку на ней было платье от лондонского модельера Роберта Вуна, который славится своими креативными нарядами.

Хейли Стейнфилд / © Associated Press

Хейли Стейнфилд / © Associated Press

На Хейли было длинное платье фасона «русалка» с огромным шлейфом. Наряд был выполнен из полупрозрачной ткани и на одно плечо. Черная ткань была украшена принтом в виде языков пламени.

Подол платья Хейли Стейнфилд / © Associated Press

Подол платья Хейли Стейнфилд / © Associated Press

Дополняли платье такие же перчатки. На них тоже был принт.

Перчатки Хейли Стейнфилд / © Associated Press

Перчатки Хейли Стейнфилд / © Associated Press

А вот на спине наряд украшала шнуровка. Образ актриса дополнила стильным нюдовым макияжем и лаконичной прической — ее волосы были прямыми и только на концах немного подкрученными.

Хейли Стейнфилд / © Associated Press

Хейли Стейнфилд / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
429
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