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- Шоу-бизнес
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Была вся в огне: актриса Хейли Стайнфелд произвела фурор нарядом от Роберта Вуна
Актриса посетила европейскую премьеру фильма «Грешники», которая прошла в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне.
Когда Хейли Стайнфелд появилась на красной дорожке, то произвела фурор, поскольку на ней было платье от лондонского модельера Роберта Вуна, который славится своими креативными нарядами.
На Хейли было длинное платье фасона «русалка» с огромным шлейфом. Наряд был выполнен из полупрозрачной ткани и на одно плечо. Черная ткань была украшена принтом в виде языков пламени.
Дополняли платье такие же перчатки. На них тоже был принт.
А вот на спине наряд украшала шнуровка. Образ актриса дополнила стильным нюдовым макияжем и лаконичной прической — ее волосы были прямыми и только на концах немного подкрученными.