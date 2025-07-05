Была вся в розовом: звезда Spice Girls Эмма Бантон посетила свадьбу своей подруги и коллеги

Эмма Бантон / © Getty Images

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5 июля в Лондоне состоялась звездная свадьба — замуж вышла 50-летняя певица Мелани Браун, которую многие больше знают как Мел Би из культовой поп-группы Spice Girls. Ее мужем стал стилист-парикмахер Рори Макфи, с которым она в отношениях с 2018 года.

Среди гостей появилась коллега Мел — еще одна звезда Spice Girls 49-летняя Эмма Бантон. Она пришла на церемонию в элегантном мини-платье с асимметричным подолом, которое полностью соответствовал ее сценическому псевдониму Бейби Спайс (англ. Baby Spice).

Эмма Бантон / © Getty Images

Образ певица дополнила гламурными босоножками на каблуках, белым клатчем и шляпкой с вуалью от Emily-London.

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Эмма Бантон / © Getty Images

Точно такая же шляпка-ободок есть у принцессы Беатрис и она ее неоднократно надевала на публичные мероприятия. Именно в таком аксессуаре она пришла в 2023 году на коронацию своего дяди короля Чарльза III.

Принцесса Беатрис / © Associated Press