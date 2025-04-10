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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1046
Время на прочтение
1 мин

Была вся в серебре: 91-летняя Джоан Коллинз посетила VIP-мероприятие в Лондоне

Британская актриса сияла на светском мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джоан Коллинз

Джоан Коллинз / © Getty Images

В следующем месяце актрисе Джоан Коллинз, которая известна своей культовой ролью в мыльной опере 80-х годов Династия, исполнится 92 года. Несмотря на почтенный возраст женщина продолжает активно не только сниматься в кино, но и посещать мероприятия.

9 апреля Джоан появилась в Музее Виктории и Альберта ради закрытого VIP-показа Cartier. Нарядилась она соответствующе к событию, ведь была очень гламурной.

Джоан Коллинз / © Getty Images

Джоан Коллинз / © Getty Images

Актриса сочетала брючный костюм цвета металлик с гламурным топом, украшенным крупными пайетками. На плечи она накинула пальто. Но было в этом образе и немного золота — Коллинз обула золотистые туфли со стразами и дополнила образ массивными серьгами от Chanel. Ее волосы были собраны в высокую прическу, а на лице она сделала насыщенный макияж.

Недавно Джоан также анонсировала новую роль — актриса объявила, что сыграет скандальную герцогиню Уоллис Симпсон в новом биографическом фильме, посвященном последним годам жизни американской светской львицы, ради которой Эдуард VIII отрекся от престола.

Джоан Коллинз / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_3 / © Reuters

© Reuters

Джоан Коллинз / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_1 / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_2 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
1046
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