Была вся в серебре: 91-летняя Джоан Коллинз посетила VIP-мероприятие в Лондоне

Джоан Коллинз / © Getty Images

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В следующем месяце актрисе Джоан Коллинз, которая известна своей культовой ролью в мыльной опере 80-х годов Династия, исполнится 92 года. Несмотря на почтенный возраст женщина продолжает активно не только сниматься в кино, но и посещать мероприятия.

9 апреля Джоан появилась в Музее Виктории и Альберта ради закрытого VIP-показа Cartier. Нарядилась она соответствующе к событию, ведь была очень гламурной.

Джоан Коллинз / © Getty Images

Актриса сочетала брючный костюм цвета металлик с гламурным топом, украшенным крупными пайетками. На плечи она накинула пальто. Но было в этом образе и немного золота — Коллинз обула золотистые туфли со стразами и дополнила образ массивными серьгами от Chanel. Ее волосы были собраны в высокую прическу, а на лице она сделала насыщенный макияж.

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Недавно Джоан также анонсировала новую роль — актриса объявила, что сыграет скандальную герцогиню Уоллис Симпсон в новом биографическом фильме, посвященном последним годам жизни американской светской львицы, ради которой Эдуард VIII отрекся от престола.

© Getty Images © Reuters © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images