Была взволнованной: Элизабет Дебики получила награду за роль принцессы Дианы

Звезда сериала "Корона" - австралийская актриса Элизабет Дебики - отдала эмоциональную дань уважения "невероятной, великолепной "принцессе Диане, получив награду за лучшую женскую роль второго плана за ее роль в сериале "Корона" на церемонии вручения наград Critics Choice Awards.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Дебики получила награду вместе с Билли Крудапом – лучшим актером второго плана (за роль Кори Эллисона) в сериале "Утреннее шоу" – на 29-й ежегодной премии Critics Choice Awards.

Выйдя на сцену 33-летняя Элизабет Дебики призналась, что не была готова к такой похвале. В своей речи Дебики выразила особую благодарность коллеге-актеру Халиду Абдалле за роль возлюбленного Дианы Доди Аль Файеда, пока он смотрел из зала.

"Он просто самый удивительный человек. Я обожаю тебя. Ты помог мне пережить это, и я благодарю тебя навсегда, ты мой дорогой друг", - заявила актриса, стоя на сцене.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

На церемонию знаменитость приехала в черных брюках и нюдовом топе, расшитом камнями от Oscar de la Renta, дополнив лук черными лодочками от Betsey Johnson и украшениями Christian Dior.

Идеальные белокурые волосы Дебики уложила красивыми волнами и сделала вечерний макияж и светлый маникюр.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

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