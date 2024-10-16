Была эффектнее всех: LiSA из BLACKPINK грандиозно выступила на шоу Victoria's Secret

Девушка надела наряд из архива бренда для своего появления перед фотографами.
После шестилетнего перерыва грандиозный показ Victoria's Secret вернулся. Шоу бельевого бренда прошло в Нью-Йорке, а хедлайнерами показа стали певицы Шер, LiSA и Tyla.
37-летняя участница невероятно популярной южнокорейской группы BLACKPINK - LiSA - также появилась на фотоколле. Певица надела образ от Victoria's Secret, который был представлен на последнем шоу бренда в 2018 году.
Ее ансамбль включал бюстгальтер, украшенный стразами, черные шорты и накидку со шлейфом, на которой было вышито полуночное небо - звезды и Луна.
Образ певица дополнила босоножками от Rene Caovilla с ремешками-пружинами, длинным маникюром и укладкой.
Изначально этот наряд в 2018-м носила на подиуме "ангел" Тейлор Хилл.
Затем LiSA вышла на подиуме, где спела несколько своих сольных хитов. Звезда BLACKPINK продемонстрировала лук напоминающий кольчугу, который состоял из топа, мини-юбки и болеро.
Второй наряд - эффектное кружевное боди с аппликацией из цветов. Носила она наряд с крыльями, как и модели.
Также в камбек-шоу Victoria's Secret приняли участие такие звездные модели: Адриана Лима, Тайра Бэнкс, Джиджи Хадид, Алессандра Амбросио, Кейт Мосс с дочерью Лилой.
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