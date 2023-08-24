Была за рулем роскошного авто: Кайя Гербер попала под прицел папарацци

Девушку сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе, когда Кайя как раз выходила из автомобиля. Одета модель была в кофейную футболку и синие шланы-кльош, на лице у девушки были черные солнцезащитные очки, а в ушах золотые серьги-кольца.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Кайя как раз выходила из внедорожника, на котором приехала и отдавала ключи человеку, который, очевидно, должен был припарковать машину Гербер.

Кайю часто фотографируют по пути на пилатес или во время прогулок по городу. А вот в светское общество Гербер давно не выходила. Последний раз мы видели ее еще в апреле, когда Кайя вместе со своим 31-летним бойфрендом Остином Батлером посетили гала-концерт Time100 в Нью-Йорке.

Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Associated Press

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