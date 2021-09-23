"Была жестоко изуродована процедурой": Линда Евангелиста призналась, почему не выходила на публику 6 лет

"Была жестоко изуродована процедурой": Линда Евангелиста призналась, почему не выходила на публику 6 лет

56-летняя супермодель рассказала, как косметологи неудачной процедрой разрушили ей жизнь и карьеру.

Модель Линда Евангелиста в 90-годах была очень популярной. Она активно снималась в различных фотосессиях, промокампаниях, принимала участие в показах известных брендов, давала интервью журналам.

А на протяжении последних 6 лет Линда исчесла с поля зрения фэшн-индустрии, она не посещала светские мероприятия и не попадалась в объективы папарацци.

Последний раз она выходила в свет в 2015 году – модель посетила церемонию вручения наград премии Fragrance Foundation Awards в Нью-Йорке.

Линда Евангелиста в 2015 году / Associated Press

В своем Instagram Евангелиста опубликовала пост, в котором рассказала о причине своего отсутствия на публике и в фэшн-мире.

Линда призналась, что причина ее отсутствия на публике – это неудачная косметологическая процедура CoolSculpting (криолиполиз). С ее помощью безоперационно холодом удаляют локальные жировые отложения

Так, Линда утверждает, что в результате осложнений эта процедура изменила ее до неузнаваемости.

"Сегодня я делаю большой шаг к исправлению ошибки, от которой я пострадала. Я держала в себе это более пяти лет. Обращаюсь к моим подписчикам, которые задавались вопросом, почему я не работаю, в то время как карьера моих коллег так успешна.

Линда Евангелиста в 2014 году / Associated Press

Причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting, результат которой оказался прямо противоположным тому, что было обещано. Эта процедура увеличила, а не уменьшила количество моих жировых клеток. Она оставила меня навсегда деформированной даже после двух болезненных и безуспешных операций по коррекции. Я стала, как писали СМИ, просто "неузнаваемой".

Линда Евангелиста в 2013 году / Associated Press

У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия — о риске ее развития я не знала до процедуры. Это не только лишило меня заработка, но и вогнало в глубокую депрессию и печаль, и вызвало у меня отвращение к себе. В результате я стала отшельником", - написала модель.

Евангелиста подала судебный иск на бьюти-компанию, которая предоставила ей услугу.

"С этим судебным иском я двигаюсь вперед, чтобы избавиться от позора и обнародовать свою историю. Я устала так жить. Я хотела бы выйти за дверь с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше не похожа на себя", - добавила Линда.

Линда Евангелиста в 2014 / Associated Press

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