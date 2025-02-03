Была звездой вечера: Сабрина Карпентер и ее потрясающие наряды для "Грэмми"

Звезда Сабрины Карпентер засияла в мире шоу-бизнеса совсем недавно, но она уже появилась на красной дорожке церемонии "Грэмми", которая прошла в Лос-Анджелесе.

На этой 67-й ежегодной премии 25-летняя девушка получила шесть номинаций, но победу одержала только в двух: "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучший вокальный поп-альбом". К мероприятия Сабрина подготовилась серьезно, в частности, тщательно продумала свои наряды, которых было несколько.

Вначале певица вышла к фотографам в длинном голубом платье с отделкой из перьев на бедрах и подоле. Это было кастомное платье от бренда JW Anderson креативного дизайна.

Сабрина Карпентер в наряде от JW Anderson / Фото: Associated Press

Бретелька-халтер также выполняла роль украшения, а вот спина у платья была полностью обнаженной.

Сабрина Карпентер в наряде от JW Anderson / Фото: Associated Press

Сабрина носила этот наряд с несколькими украшениями с камнями, своим любимым фирменным макияжем, а также прической с собранными волосами. Когда девушка шла по красной дорожке, то можно было рассмотреть и ее голубые мюли на высоких каблуках.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Затем Карпентер уже позировала на красной дорожке со статуэтками. На ней было золотой обтягивающее платье-бюстье от Dolce & Gabbana.

Сабрина Карпентер в наряде от Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Спина у наряда была тоже частично открытой, а волосы она уже распустила.

Сабрина Карпентер в наряде от Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Также во время церемонии певица вышла на сцену, где продемонстрировала два наряда от Dolce & Gabbana. Первый был черного цвета и был в виде жакета и рубашки, а вот второй уже был более эффектным - Сабрина надела голубое боди с камнями и стразами.

Сабрина Карпентер в наряде от Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

Сабрина Карпентер в наряде от Dolce & Gabbana / Фото: Associated Press

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