Шоу-бизнес
377
1 мин

Были как подруги: Мадонна посетила модный показ с 28-летней дочерью Лурдес

Всего у звезды шесть детей, но Лурдес — старшая из них, а также как и мать имеет страсть к моде.

Юлия Каранковская
Лурдес и Мадонна

Лурдес и Мадонна / © Associated Press

Поп-королева Мадонна прилетела в Париж, поскольку в понедельник, 29 сентября, в столице любви стартовала Неделя моды. Певица посетила показ Модного дома Saint Laurent на котором креативный директор Энтони Ваккарелло презентовал коллекцию весна-лето 2026.

На гламурное мероприятие Мадонна прибыла в компании своей старшей дочери Лурдес. Девушка позировала с матерью перед фотографами и они обе были одеты в черные наряды.

Мадонна / © Associated Press

Мадонна / © Associated Press

67-летняя Мадонна надела полупрозрачное черное платье с декольте, которое носила в сочетании с кожаной курткой-косухой и меховой горжеткой. Ее образ также дополняли туфли на каблуках, колготки, очки и сетчатые перчатки.

28-летняя Лурдес же надела элегантное платье с драпировками, которое носила в сочетании с классическими туфлями и золотыми аксессуарами — серьгами и небольшой сумкой.

Лурдес и Мадонна / © Associated Press

Лурдес и Мадонна / © Associated Press

Ранее Лурдес неоднократно посещала показы мод. Например, на прошлой неделе девушку видели на шоу в Милане, где она посетила показ бренда Knwls.

Образы дочери Мадонны Лурдес Леон (8 фото)

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Чикконе / © Getty Images

Лурдес Чикконе / © Getty Images

Лурдес Леон / © Associated Press

© Associated Press

Лурдес Чикконе / © Associated Press

Лурдес Чикконе / © Associated Press

