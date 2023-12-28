Были как сестры: Вера Вонг показала фото со своими взрослыми дочерьми и роскошно украшенный дом

Звезда свадебной моды и вечно молодая Вера Вонг показала свой дом и какой наряд выбрала на праздники.

Известный дизайнер свадебных платьев Вера Вонг, которой летом исполнилось 74 года, отметила Рождество в семейном кругу. На празднике присутствовали две дочери знаменитости - 33-летняя Сесилия и 30-летняя Жозефина, которых она удочерила с бывшим мужем Артуром Беккером.

Вера Вонг и ее дочери / Фото: Instagram Вера Вонг

На снимках, которыми Вонг поделилась в Instagram, она позировала с дочками на фоне роскошно украшенного дома. Все декорации были в бирюзовых тонах.

Вера, Сесилия и Жозефина были также в длинных гламурных и блестящих платья бирюзового оттенка из кутюрной коллекции Vera Wang.

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Дом Веры Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Также дочери модельера надели праздничные шапки Санта-Клауса. Вера же традиционно удивила худобой и молодым видом.

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Помимо рождества семьи отмечала и 73-й день рождения младшего брата дизайнера, Кена. Поэтому на столе был праздничный торт.

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Дом Веры Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

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