Были красавицами: как выглядели первые две жены Сильвестра Сталлоне

Браки актера с этими женщинами уже завершились, но мы предлагаем вам посмотреть на их архивные фото.

Сейчас голливудский актер Сильвестр Сталлоне женат на американской модели Дженнифер Флавин, которая младше его на 22 года. В этом браке у пары родились три дочери: София, Систин и Скарлет. Однако до этих отношений он уже был дважды в браке.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / Фото: Getty Images

В 28 лет, 28 декабря 1974 года, актер женился на Саше Чак - она писательница, режиссер, актриса и фотограф.

У них родилось двое сыновей - Сейдж, который умер от болезни сердца в возрасте 36 лет, и Сирджио, у которого в раннем возрасте был диагностирован аутизм.

Сильвестр Сталлоне и Саша Чак / Фото: Getty Images

Во время брака с Сильвестром Саша мало рассказывала о себе и вела довольно закрытый образ жизни, хотя и сопровождала знаменитого мужа на различные мероприятия. Часто Сашу можно было увидеть в роскошных брендовых платьях.

Сильвестр Сталлоне и Саша Чак / Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне и Саша Чак / Фото: Getty Images

Пара прожила в браке 11 лет и развелась 14 февраля 1985 года. Что стало причиной развода пара не сообщала, однако сразу после официального расторжения брака Сталлоне начал отношения с Бригиттой Нильсен - датской актрисой, фотомоделью и певицей.

Бригитта Нильсен / Фото: Getty Images

Они поженились 15 декабря 1985 года в Беверли-Хиллз, Калифорния. Их брак продлился всего два года. Их брак очень активно обсуждался, поскольку они вместе снялись в фильме Рокки IV.

Сильвестр Сталлоне иБригитта Нильсен / Фото: Getty Images

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