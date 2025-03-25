Были красивой парой: как выглядели Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер в день свадьбы

Они пробыли в браке 25 лет и разошлись из-за неверности. Однако в день свадьбы пара была очень счастливой. Предлагаем рассмотреть эти архивные фото.

Мария Шрайвер - американская журналистка, писательница, член знаменитой семьи Кеннеди. В 1977 году она познакомилась с австрийским бодибилдером и актером Арнольдом Шварценеггером на благотворительном теннисном турнире, который проводился в доме ее матери. Они провстречались восемь лет и Шварценеггером сделал девушке предложение жениться.

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Свадьба представительницы клана Кеннеди и популярного актера состоялась 26 апреля 1986 года в Гианнисе, штат Массачусетс, в римско-католической церкви Святого Франциска Ксавьера.

Невеста на церемонии венчания появилась длинном белом платье в стиле, который был очень модным в 80-х годах. В наряде использовалось два вида ткани - легкий шифон и нежное кружево. Рукава были длинными и пышными в зоне плеч, декольте хоть и было довольно глубоким, но его прикрывала сетчатая полупрозрачная вставка соединена с высокой горловиной.

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Образ невесты дополняла белая длинная фата со шлейфом, объемная прическа, серьги в виде цветов и красивый букет с розами, лилиями и ландышами.

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Арнольд же выбрал для венчания костюм-тройку из сюртуком. Также на нем был серый галстук и бутоньерка на груди из ландышей.

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

В этом браке у них родилось четверо детей: два мальчика и две девочки. Однако после 25 лет они развелись из-за скандала - Арнольд изменил Марии с домработницей, которая родила от него сына. Отцовство он вызнал. Несмотря на разногласия и семейную драму, уже бывшие супруги продолжают общаться ради своих детей: они посещают их выпускные, свадьбы и дни рождения.

Спустя много лет фату Марии надела на свою свадьбу старшая дочь Кэтрин, когда выходила замуж за актера Криса Прэтта.

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