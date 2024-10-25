Были очень гламурными: дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса посетили гала-концерт

Дочери актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса - 30-летняя Талула Уиллис и 36-летняя Румер Уиллис появились вместе на гала-концерте Autism Speaks Los Angeles, который прошел в Taglyan Complex в Лос-Анджелесе.
Девушки оделись очень гламурно и просто сияли перед фотографами. Обе выбрали вечерние платье с декором.
Талула надела золотой приталенный наряд - платье-бюстье с пайетками, которое украшал разрез на юбке. Носила его девушка в сочетании с голубыми босоножками, крупными серьгами в ушах и ярким макияжем.
Румер же отдала предпочтение платью А-силуэта. Это был классический вечерний наряд с пышной длинной юбкой и полностью расшитый кристаллами.
У девушек также есть еще одна сестра - Скаут Уиллис, но на єтом мероприятии она с сестрами не сфотографировалась, а только показала свой образ в Instagram. На 33-летней Скаут было длинное черное платье с цветочнім принтом на юбке.
Недавно они также все вместе пришли на премьеру фильма "Субстанция", в котором главную роль сыграла их мать Деми Мур.Актриса и три ее дочери позировали фотографам обнявшись.
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