Были счастливы и в простых нарядах: как выглядели Стинг и его жена в день регистрации брака

Их браку уже 32 года, но вместе они намного дольше.
На протяжении 8 лет британский певец Стинг был женат на актрисе Фрэнсис Томелти, однако брак закончился после того, как всплыла его измена супруге с ее подругой и соседкой Труди Стайлер.
Прежде чем пожениться Стинг и Труди прожила вместе около десяти лет. За это время они успели родить троих общих детей. Узаконили отношения Стинг и Труди 20 августа 1992 года - они расписались в здании муниципалитета Кэмдена в Лондоне.
Это был первый для Труди брак. На роспись она надела черное платье без рукавов, у которого был белый воротник. Образ невеста дополнила прозрачными перчатками, объемной прической, ярким макияжем и золотыми серьгами с жемчужинами.
Спустя два дня после этой росписи у них состоялась роскошная свадьба для друзей и близких. А спустя несколько лет у них родился еще один ребенок - четвертый общий. Также у Стинга есть двое детей от первого брака.
Стинг и Труди вместе по сей день, но редко бывают на публике. Однако каждый их выход привлекает внимание, ведь супруги очень нежны друг с другом и всегда позируют обнявшись или держась за руки.
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