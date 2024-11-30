Были в центре внимания: 64-летний Шон Пенн появился на кинофестивале с молодой возлюбленной в вечернем платье

Голливудский актер и режиссер со своей девушкой приехал на кинособытие в Марокко.
Шон Пенн посетил Международный кинофестиваль в Марракеше. На красной дорожке он появился вместе со своей возлюбленной – актрисой из Молдовы Валерией Ников, которая младше его более 30 лет. Пара сразу приковала к себе внимание собравшихся. Они позировали, обнимаясь.
Шон был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые скомбинировали с черными туфлями.
Валерия выбрала для такого события вечернее черное платье свободного кроя со складками и обнаженными плечами, дополнив его накидкой, которую спустила к локтей.
Ников собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с акцентом на глазах. Актриса решила обойтись без украшений.
Напомним, в прошлом году Шон Пенн приезжал в Киев в компании на тот момент его любимой – украинской ведущей и актрисы Ольги Коротяевой.
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