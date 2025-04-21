Были в одинаковой одежде: папарацци подловили Дженнифер Лопес с дублеркой на съемочной площадке

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Папарацци подловили Дженнифер Лопес на съемочной площадке фильма «Служебный роман» в городе Гобокен, штат Нью-Джерси. В романтической комедии, которая выйдет на Netflix, она играет главную роль.

Дженнифер Лопес с дублеркой / © Getty Images

Рядом с Джен у автомобиля была ее дублерша. Они были одеты в одинаковый наряд: светло-голубые джинсы и синие худи с принтом и капюшонами на головах. Дублерша дополнила свой лук солнцезащитными очками.

Напомним, Дженнифер Лопес в розовом латексном комбинезоне появилась на Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии.

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