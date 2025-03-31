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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Были в парных нарядах: Джейсон Момоа пришел со своей девушкой на премьеру фильма

Они в отношениях с мая 2024 года и скоро отпразднуют первую годовщину вместе.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джейсон Момоа и Адриа Архона

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

45-летний Джейсон Момоа известный многим по ролям в фильмах «Игра престолов» и «Аквамен» посетил премьеру в Лондоне. Актер вышел на фотоколл «MINECRAFT: Фильм», в котором сыграл.

Джейсон надела на мероприятие яркий костюм фиолетового цвета сшитый из бархата, который носил в сочетании со светлой рубашкой и челси баклажанового оттенка.

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Компанию Момоа составила на мероприятии его новая девушка 32-летняя актриса Адриа Архона.

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Адриа надела на мероприятие наряд в цвет образа Джейсона, поскольку на ней было длинное шелковое платье оттенка лаванды от бренда Victoria Beckham из коллекции весна-лето 2025. Пара мило позировала вместе перед фотографами. Отдельно хочется отметить прическу Джейсона, который заплел свои длинные волосы в французскую косу и завязал шелковой резинкой скранчем, которая тоже была фиолетовой.

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Среди гостей мероприятия была также 63-летняя актриса Дженнифер Кулидж, которая появилась на премьере в длинном черном платье с узорами.

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