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- Шоу-бизнес
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Были в парных нарядах: Джейсон Момоа пришел со своей девушкой на премьеру фильма
Они в отношениях с мая 2024 года и скоро отпразднуют первую годовщину вместе.
45-летний Джейсон Момоа известный многим по ролям в фильмах «Игра престолов» и «Аквамен» посетил премьеру в Лондоне. Актер вышел на фотоколл «MINECRAFT: Фильм», в котором сыграл.
Джейсон надела на мероприятие яркий костюм фиолетового цвета сшитый из бархата, который носил в сочетании со светлой рубашкой и челси баклажанового оттенка.
Компанию Момоа составила на мероприятии его новая девушка 32-летняя актриса Адриа Архона.
Адриа надела на мероприятие наряд в цвет образа Джейсона, поскольку на ней было длинное шелковое платье оттенка лаванды от бренда Victoria Beckham из коллекции весна-лето 2025. Пара мило позировала вместе перед фотографами. Отдельно хочется отметить прическу Джейсона, который заплел свои длинные волосы в французскую косу и завязал шелковой резинкой скранчем, которая тоже была фиолетовой.
Среди гостей мероприятия была также 63-летняя актриса Дженнифер Кулидж, которая появилась на премьере в длинном черном платье с узорами.