Были в парных образах: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на модном показе в Куршевеле

Бруклин Бекхэм и его супруга Никола Пельтц стали гостями модного показа.
Известная пара посетила шоу бренда Moncler Grenoble, который презентовал коллекцию осень-зима 2025. Мероприятие состоялось во Франции на известном курорте Куршевель.
Бруклин и Никола нарядились по такому случаю в похожие образы. На паре были брючные костюмы с карманами выполненные из ткани, напоминающей деним. Оба были также в обуви черного цвета, а Никола также дополнила наряд широким коричневым ремнем. В руке девушка также держала сумку и перчатки.
Позировали супруги напротив больших ледяных скульптур, которые украшали фотозону. Тут же сфотографировалась и актриса Джессика Честейн, которая тоже была гостьей показа.
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