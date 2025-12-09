ТСН в социальных сетях

Были в парных образах: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер вышли вместе на публику

Пара решила опровергнуть все слухи в прессе относительно своих отношений и показали, что у них все хорошо.

Юлия Каранковская
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Associated Press

Актер Тимоти Шаламе и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, которых недавно подозревали в расставании, посетили вместе премьеру нового фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» в Беверли-Хиллз.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Associated Press

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Associated Press

Влюбленные вышли на публику в парных образах оранжевого цвета от бренда Chrome Hearts. Луки Тимоти и Кайли были сделаны на заказ из тонкой кожи.

Тимоти был одет в костюм с пиджаком и брюками, а также дополнил образ рубашкой, сапогами со шнурками и круглой сумкой через плечо с эмблемой бренда.

Кайли же надела эффектное платье с декольте, вырезами и голой спиной, которое дополнила серебряными украшениями с крестами, длинным маникюром и туфлями на каблуках.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Associated Press

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Associated Press

Тимоти и Кайли вместе с 2023 года, но не комментируют свои отношения. За все время их отношений, это лишь второй раз, когда они пришли вместе на светских мероприятие и вышли на фотокол, потому что раньше Кайли хоть и сопровождала бойфренда не хотела привлекать внимания к себе. Впервые они вместе вышли на красную дорожку в Италии на кинофестивале «Давид ди Донателло».

Образы звезды реалити-шоу Кайли Дженнер

