Были в парных образах: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер вышли вместе на публику

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Associated Press

Актер Тимоти Шаламе и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, которых недавно подозревали в расставании, посетили вместе премьеру нового фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» в Беверли-Хиллз.

Влюбленные вышли на публику в парных образах оранжевого цвета от бренда Chrome Hearts. Луки Тимоти и Кайли были сделаны на заказ из тонкой кожи.

Тимоти был одет в костюм с пиджаком и брюками, а также дополнил образ рубашкой, сапогами со шнурками и круглой сумкой через плечо с эмблемой бренда.

Кайли же надела эффектное платье с декольте, вырезами и голой спиной, которое дополнила серебряными украшениями с крестами, длинным маникюром и туфлями на каблуках.

Тимоти и Кайли вместе с 2023 года, но не комментируют свои отношения. За все время их отношений, это лишь второй раз, когда они пришли вместе на светских мероприятие и вышли на фотокол, потому что раньше Кайли хоть и сопровождала бойфренда не хотела привлекать внимания к себе. Впервые они вместе вышли на красную дорожку в Италии на кинофестивале «Давид ди Донателло».