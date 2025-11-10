- Дата публикации
Было неожиданно: известная певица вышла на сцену во время выступления Артема Пивоварова и призналась ему в любви
Lely45 появилась на сцене концерта Пивоварова во Дворце спорта.
Вчера, 9 ноября, во Дворце спорта состоялся третий из семи больших концертов Артема Пивоварова. В этот день звездной гостьей концерта стала украинская певица Lely45, что стало для всех приятным сюрпризом.
Артистка присоединилась к Артему во время песни «Радісно». Своим исполнением они зажгли публику.
После выступления Пивоваров воскликнул: «Ваши аплодисменты Lely45 — будущее украинской музыки». Артистка, в свою очередь, сказала: «Дворец спорта, добрый день! Рада вас приветствовать всех. Меня зовут Люда. Рада тебя увидеть здесь. Спасибо, что ты остаешься собой, это очень вдохновляет. Я желаю тебе всего наилучшего. Я тебя люблю».
Напомним, на втором концерте Артема Пивоварова звездной гостьей была Klavdia Petrivna, которая также призналась артистку в любви.
К слову, впереди еще четыре концерта Артема Пивоварова во Дворце спорта — 12, 14, 15 и 16 ноября.