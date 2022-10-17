"Было очень страшно": Наталья Могилевская показала, как вражеский дрон-камикадзе пролетел над ее домом

Артистка выложила видео, на котором видно, как вражеский беспилотник пролетает над ее жильем.

Наталья Могилевская показала в Instagram, как вражеский дрон-камикадзе пролетал сегодня над ее домом. Она призналась, что боялась, что беспилотник упадет на дом, где она живет.

"Вражеский дрон над моим домом сегодня. Было очень страшно, потому что все мы с соседями пытались его сбить, и я боялась, чтобы он не упал на наши дома", — написала артистка.

Еще Наталья болезненно отреагировала на гибель молодых супругов (женщина была на 6-м месяце беременности). Пара погибла в результате попадания вражеского дрона в жилой дом в центре Киева.

"Это просто ужас! Закройте над нами небо!" – написала Могилевская.

Напомним, сегодня утром, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Один из них попал по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Удалось спасти 19 человек. Известно, что в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом погибли четыре человека.