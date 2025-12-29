ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Было весело: Пэрис Хилтон и ее сестра Ники отвели детей в Диснейленд

Звезда показала в Сети фото с семейной поездки в парк аттракционов.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон с сыном / © Пэрис Хилтон/Instagram

44-летняя светская львица, звезда реалити и бизнесвумен Пэрис Хилтон опубликовала в своем Instagram серию фото из поездки во всемирно известный парк развлечение и аттракционов — Диснейленд. Компанию ей составила ее сестра — 42-летняя Ники Хилтон-Ротшильд. В поездку они отправились со своими детьми: у Пэрис их двое — сын Феникс Баррон и дочь Лондон Мэрилин, а у Ники — трое, дочери Лили-Грейс и Теодора Мэрилин, а также сын Чейзен.

Пэрис Хилтон с детьми / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон с детьми / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис для такого времяпровождения выбрала образ, состоящий из кофты с Микки-Маусом, джинсы, кожаное кепи от Руслана Багинского, а также солнцезащитные очки Prada.

Пэрис Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

Семья весело провела время: они катались на разных аттракционах, каруселях, делали фото и ели разные сладости.

Пэрис и Ники Хилтон с детьми / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис и Ники Хилтон с детьми / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис и Ники Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис и Ники Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон с сыном / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон с сыном / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон с сыном / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон с сыном / © Пэрис Хилтон/Instagram

Ранее, напомним, Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку в платье со стразами. Известная голливудская блондинка прибыла на церемонию вручения премии TikTok Awards, которую провели в Лос-Анджелесе.

Стиль Пэрис Хилтон (65 фото)

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Дженнер / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Дженнер / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie