Было весело: Пэрис Хилтон и ее сестра Ники отвели детей в Диснейленд

Пэрис Хилтон с сыном / © Пэрис Хилтон/Instagram

44-летняя светская львица, звезда реалити и бизнесвумен Пэрис Хилтон опубликовала в своем Instagram серию фото из поездки во всемирно известный парк развлечение и аттракционов — Диснейленд. Компанию ей составила ее сестра — 42-летняя Ники Хилтон-Ротшильд. В поездку они отправились со своими детьми: у Пэрис их двое — сын Феникс Баррон и дочь Лондон Мэрилин, а у Ники — трое, дочери Лили-Грейс и Теодора Мэрилин, а также сын Чейзен.

Пэрис Хилтон с детьми / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис для такого времяпровождения выбрала образ, состоящий из кофты с Микки-Маусом, джинсы, кожаное кепи от Руслана Багинского, а также солнцезащитные очки Prada.

Пэрис Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

Семья весело провела время: они катались на разных аттракционах, каруселях, делали фото и ели разные сладости.

Пэрис и Ники Хилтон с детьми / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис и Ники Хилтон / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон с сыном / © Пэрис Хилтон/Instagram

Пэрис Хилтон с сыном / © Пэрис Хилтон/Instagram

Ранее, напомним, Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку в платье со стразами. Известная голливудская блондинка прибыла на церемонию вручения премии TikTok Awards, которую провели в Лос-Анджелесе.