"Было время трудное, вам было по*ую": Тина Кароль осудила украинских артистов, которые выступали до войны в РФ

Певица высказалась об украинских артистах, которые гастролировали в России.

Тина Кароль высказалась в Instagram Stories об украинских артистах, которые гастролировали в России.

Тина напомнила, что в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, некоторые украинские артисты сделали свой выбор и не отказались от концертов в стране-агрессоре.

Теперь же, когда полномасштабная война России против Украины уже две недели и некоторые звезды остались без концертов в России, они стали высказываться о военном вторжении в соцсетях.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

При этом украинские артисты, выбравшие в 2014 году Россию и выступавшие там все 8 лет, не упоминают сейчас в своих сообщениях, кто стреляет по мирному населению в нашей стране и с какой стороны летят ракеты в Украину. Они также не решились произнести имя "Путин".

Певица осудила скандальных артисток и посоветовала им "не отвлекаться от спасения своей заблудшей души".

"В 2014 году выбрать свою страну было для артиста сложным шагом, как мы все помним. Немногим это стало под "силу". Было время трудное, вам было по*ую… когда закончились русские концерты, затруднительный период случился у вас. Уже некуда бежать. Делайте дела не для поста в Instagram, не отвлекайтесь от спасения своей заблудшей души, нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи - это народ. Он сам решит, где кто и чей! Слава Украине", - написала Кароль.

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