Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
225
Время на прочтение
1 мин

Была как райская птичка: Рэйчел Зеглер в платье лимонного цвета очаровала всех на церемонии в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии Glamour «Женщина года — 2025».

Рэйчел Зеглер

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Гостьей этого мероприятия стала актриса и певица Рэйчел Зеглер, известная по ролям в таких фильмах как «Вестсайдская история» и «Белоснежка».

Она надела на красную дорожку простое и элегантное платье яркого лимонного цвета, в котором напоминала райскую птичку. Это было платье от бренда Alex Perry без бретелек и с длинным шлейфом. Также наряд полностью был расшит пайетками, которые красиво сияли в свете софитов.

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Образ Рэйчел дополнила гламурными, но лаконичными, украшениями с камнями, вечерним макияжем, а также прической с легкими волнами на один бок.

Этот образ из-за своего цвета напомнил наряд Деми Мур от бренда Oscar de la Renta, у которого не было бретелек.

Деми Мур в 2024 году / © Associated Press

Деми Мур в 2024 году / © Associated Press

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie