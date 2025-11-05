- Дата публикации
Была как райская птичка: Рэйчел Зеглер в платье лимонного цвета очаровала всех на церемонии в Нью-Йорке
В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии Glamour «Женщина года — 2025».
Гостьей этого мероприятия стала актриса и певица Рэйчел Зеглер, известная по ролям в таких фильмах как «Вестсайдская история» и «Белоснежка».
Она надела на красную дорожку простое и элегантное платье яркого лимонного цвета, в котором напоминала райскую птичку. Это было платье от бренда Alex Perry без бретелек и с длинным шлейфом. Также наряд полностью был расшит пайетками, которые красиво сияли в свете софитов.
Образ Рэйчел дополнила гламурными, но лаконичными, украшениями с камнями, вечерним макияжем, а также прической с легкими волнами на один бок.
Этот образ из-за своего цвета напомнил наряд Деми Мур от бренда Oscar de la Renta, у которого не было бретелек.