Быстро, с интригой, но без лишнего шума: как развелись миллиардер Руперт Мердок и модель Джерри Холл

Обстоятельства, которые привели пару еще недавно счастливых новобрачных к разводу, покрыты мраком. Никто не знает, какая кошка пробежала между Джерри и Рупертом. Версий было не так уж много, и все они не тянут на настоящую причину. Например, какой-то неназванный источник из окружения пары якобы назвал в качестве причины расторжения брака отказ Холл бросить курить.

Не менее секретным получился и развод. Известно только, что сообщение о том, что миллиардер хочет с ней развестись, модель получила по электронной почте, что, как говорят, очень ее разозлило.

Издание Daily Mail сообщает, что буквально за несколько часов до состоявшегося развода Джерри обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой отменить заявление о разводе, которое она подала ранее. Уведомление было подано адвокатом Холл в Калифорнии Рональдом Бротом и датировано вторником, 9 августа. В документе говорилось, что развод должен быть отменен.

Руперт Мердок и Джерри Холл / Фото: Getty Images

Однако меньше чем через день Джерри Холл и медиамагнат-миллиардер Руперт Мердок сенсационно завершили свой развод, длившийся пять недель. Бывшие супруги утверждают, что им удалось остаться хорошими друзьями и желают друг другу всего наилучшего в будущем.

Пара была вместе шесть лет, о начале процесса стало известно в июне. Холл подала на развод 1 июля в Лос-Анджелесе, а не в Великобритании, где они были женаты. По слухам, это была ее месть за электронное уведомление об окончании совместной жизни с магнатом.

Следующий шаг модели был еще более агрессивным: она наняла бывшего офицера полиции по борьбе с терроризмом, чтобы он вручил Мердоку документы о разводе. В своем заявлении она сказала, что не располагает полной финансовой информацией о нем.

Подача заявления в Калифорнии неслучайна, поскольку это штат, где при разводе любое имущество, приобретенное во время брака, по умолчанию делится поровну.

Руперт Мердок и Джерри Холл / Фото: Getty Images

После свадьбы пара успела потратить более 250 миллионов фунтов стерлингов на недвижимость в Великобритании и США. Так что развод мог бы стать очень увлекательным, если бы супругам не удалось договориться в последний момент.

Читайте также: