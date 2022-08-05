Быть, как Кейт: образы звезд в белых шортах

На прошлых выходных Кэтрин посещала соревнования и присоединилась к 1851 Trust и команде Great Britain SailGP во время посещения Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте. На публике в тот день герцогиня блистала в белых коротких шортах с высокой талией от бренда Holland Cooper, которые после соревнований переодела в синие короткие шорты. В обоих случаях длина шорт была мини, и все смогли рассмотреть стройные и подтянутые ноги герцогини Кейт.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Мы обратили внимание на выходы других знаменитостей в белых шортах. Белый цвет легко комбинировать с любой одеждой. К тому же летом ничто так не подчеркивает загар на вашем теле, как белый цвет в одежде.

Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов, как и с чем носить белые шорты летом. Модель Белла Хадид выбирает спортивные короткие шорты, сочетая их с синей футболкой свободного силуэта, высокими белыми носками и кроссовками. В таком луке Белла появилась в районе Трайбека и была запечатлена папарацци.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Модель и мама троих детей Каролина Куркова сочетала белые шорты с высокой талией и леопардовый топ на одной бретельке, подобрав к образу кожаные шлепанцы на плоской подошве. Образ модель выбрала для прогулки на Капри, в Италии, вероятно, это было во время отпуска.

Каролина Куркова с мужем / Фото: Getty Images

А вот для светского выхода в Майами та же Каролина Куркова выбрала другой вариант шорт, но тоже белых и тоже с высокой талией. Она дополнила лук цветным топом с пайетками и коротким белым жакетом, а также розовыми сатиновыми лодочками на шпильках.

Каролина Куркова / Фото: Getty Images

Еще одна модель Тони Гаррн надела белые шорты с юбкой на запах в сочетании с джинсовым топом, когда прибыла на кинофестиваль в Каннах. Повседневный образ Тони дополнила кожаными мюлями цвета нюд на устойчивых каблуках, сумкой, подобранной в тон, и солнцезащитными очками в белой оправе.

Тони Гаррн / Фото: Getty Images

Ранее мы рассматривали образы принцессы Дианы в коротких шортах, которые она тоже очень любила носить в своем время.

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