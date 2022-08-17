Быть в форме: что ест и сколько тренируется Виктория Бекхэм

Не секрет, что Виктория Бекхэм очень много работает для того, чтобы быть в такой форме, в которой она есть. Скоро ей исполнится 50, но дизайнер делает все возможное для того, чтобы выглядеть гораздо младше.

Виктория тренируется с личным тренером Бобби Ричем, и ее спортивный режим состоит из пяти тренировок в неделю. В отпуске Викки тренируется онлайн, а во время недавнего семейного отдыха ее троллил даже муж Дэвид, который снял видео, как Виктория делает упражнения в то время, как он пьет на яхте кофе.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

В беседе с The Sun Бобби Рич поделился информацией о программе упражнений Виктории, рассказав, что она сосредоточила внимание на поддержании здоровья своих суставов, ведь это крайне важно в ее возрасте. Он сказал, что Виктория работает с ним в спортзале пять раз в неделю и даже в отпуске поддерживает свой распорядок через онлайн-занятия, что мы уже видели благодаря Дэвиду, - пишет Daily Mail.

"Моя методология и применение к тренировкам Виктории основаны на моей собственной программе физической подготовки, которую я использовал во время соревнований", - сказал Бобби. В этой программе много силовых упражнений с весом и приседаний и рывков. Благодаря интенсивности таких тренировок Виктория сжигает около 600 калорий.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Миссис Бекхэм также известна строгими ограничениями в еде. Ее муж Дэвид как-то заявил, что она никогда не отказывается от ужина из жареной рыбы и тушеных овощей. Тем не менее спортивный режим тренировок Виктории может означать, что теперь она позволяет себе есть больше полезных жиров – орехи, авокадо, рыбу.

Комментируя слова Дэвида, Виктория сказала: "Он имел в виду, что никогда не встречал никого, кто был бы более дисциплинирован в том, что он ест. Я ем много полезных жиров: рыба, авокадо, орехи и тому подобное. Я пью алкоголь, если у меня нет причин не делать этого. Я довольно экстремальна во всем, что я делаю, будь то еда, тренировки, алкоголь или отказ от него", - говорит звезда.

Известно также, что миссис Бекхэм не ест пищу, приготовленную на масле, сливочном масле или соусах, а также не ест красное мясо или молочные продукты. И шутит о себе так: "Для большинства ресторанов я, вероятно, их худший кошмар".

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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