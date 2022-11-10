Быть в форме: многодетная мать Миранда Керр рассказала свой секрет стройности

39-летняя австралийская модель Миранда Керр мама троих детей. Недавно экс-"ангел" Victoria's Secret поделилась тем, как старается оставаться в форме и выглядеть стройной и привлекательной.

Выступая в подкасте The Skinny Confidential, 39-летняя Миранда поделилась, что придерживается очень здоровой диеты, а точнее правил здорового питания и много тренируется.

Миранда Керр / Фото: Associated Press

Минимум шесть дней в неделю Керр по часу занимается на беговой дорожке, пока ее дети спят. Также в ее расписании есть силовые тренировки.

Что касается правильного питания, то, как пишет Daily Mail, Миранда Керр начинает свое утро со стакана воды комнатной температуры с лимоном, а затем пьет такое же количество сока сельдерея холодного отжима, поскольку он подщелачивает.

Миранда Керр / Фото: Getty Images

Следующим в ее ежедневной программе является детокс-смузи для всей семьи по рецепту от Medical Medium, который включает чернику, кориандр, спирулину, порошок сока травы ячменя, атлантический дульсе - морской овощ - бананы и апельсин.

Что касается любимых блюд модели, то она любит сладкий картофель с вареными яйцами, цветной капустой, суп и рыбу на гриле. А из напитков может себе позволить немного текилы, смешанной с кокосовой водой. Также Миранда отметила, что больше не является веганом и иногда ест красное мясо.

Миранда Керр / Фото: Getty Images

Модель отмечает, что сейчас ей приходится работать усерднее, чем когда-либо, чтобы оставаться в форме после рождения троих детей. У Миранды и ее мужа Эвана Шпигеля двое сыновей: 4-летний Харт и 2-летний Майлз, а также у нее есть 11-летний сын Флинн от бывшего мужа Орландо Блума.

Миранда Керр и Эван Шпигель / Фото: Associated Press

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