Бюстгальтер из стразов, мини-шорты и топ-бабочка: образы модели Жизель Оливейра на Coachella 2024

30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра прилетала в Калифорнию, где 13 апреля стартовал известный музыкальный фестиваль Coachella. Девушка уже успела продемонстрировать три ярких образа – по одному на каждый день фестиваля.

В первый день фестиваля модель надела перламутровый топ в виде бабочки со стразами, который сочетала с шортами с оригинальным поясом и аппликациями, банданой на руке и кедами с шипами на подошве.

Во второй день Жизель появилась на фестивале в total black look: она надела мини-шорты, больше похожие на трусы, с широким поясом, пряжкой и надписью Coachella, выложенной стразами. Ее образ дополняли топ с откровенным декольте, косуха с бахромой на рукавах, шляпа от украинского дизайнера Руслана Багинского и высокие грубые ботинки Dr.Martens.

А на третий день Оливейра пришла на концерты в бюстгальтере из стразов и со множеством ярких пластиковых букв, в джинсах Zara со стразами, в кедах с шипами на подошве и яркой кожаной куртке.

Напомним, ранее Жизель Оливейра сверкнула фигурой у бассейна в бикини с Hello Kitty.

Читайте также: