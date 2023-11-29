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Бьюти-конфуз: модель Роми Стридж показала, как неудачно использовала автозагар на лице

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Бьюти-конфуз: модель Роми Стридж показала, как неудачно использовала автозагар на лице

Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

И у звезд бывают проблемы с использованием косметических средств.

28-летняя нидерландская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Роми Стридж – поделилась с фолловерами в Instagram неудачным использованием автозагара. Она решила нанести его на лицо в качестве средства для контуринга, чтобы затемнить участки под скулами, спинку носа и виски. Видимо, таким образом модель хотела достигнуть долгого эффекта макияжа.

Роми Стридж неудачно использовала автозагар / © Instagram Роми Стридж
Роми Стридж неудачно использовала автозагар / Фото: Instagram Роми Стридж

Но что-то пошло не так, а автозагар лег четкими темными пятнами. "Когда думала, что контуринг с помощью автозагара – отличная идея", - шутливо написала Роми. Наверное, сейчас модель ищет способ быстрого удаления автозагара с кожи.

Напомним, ранее Роми Стридж вышла на красную дорожку в Каннах. Она приехала посмотреть показ фильма "Жанна дю Барри" и вышла к фотографам в мерцающем синем платье от Alberta Ferretti и босоножках оттенка металлик на каблуках. 

Роми Стридж в Каннах / © Getty Images
Роми Стридж в Каннах / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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