Бывшая жена Венсана Касселя — Тина Кунаки — появилась на показе в Париже в платье с пикантным декольте
28-летняя французская модель и бывшая жена Венсана Касселя — Тина Кунаки — посетила Парижскую неделю моды.
Знаменитость приехала на показ мужской коллекции Jacquemus осень/зима 2026-2027 в рамках Недели моды. Модель появилась перед камерами фотографов в черном обтягивающем платье с глубоким вырезом на декольте и пышным подолом и обута в остроносые кожаные туфли с бантами на шпильке.
Тина сделала очень лаконичный макияж глаз и подчеркнула губы натуральной помадой, а в ушах у нее были серьги клипсы в цвете металлик. Волосы модель собрала в высоких хвост и улыбалась, позируя перед камерами фотографов.
Тем временем бывший муж модели — Венсан Кассель — продолжает показывать фото со своей нынешней возлюбленной — тоже моделью — Нарой Баптистой, которая родила ему год назад сына.
Тина Кунаки и Венсан Кассель тоже былт женаты с 2018 по 2023 год.