Тина Кунаки / © Getty Images

Знаменитость приехала на показ мужской коллекции Jacquemus осень/зима 2026-2027 в рамках Недели моды. Модель появилась перед камерами фотографов в черном обтягивающем платье с глубоким вырезом на декольте и пышным подолом и обута в остроносые кожаные туфли с бантами на шпильке.

Тина сделала очень лаконичный макияж глаз и подчеркнула губы натуральной помадой, а в ушах у нее были серьги клипсы в цвете металлик. Волосы модель собрала в высоких хвост и улыбалась, позируя перед камерами фотографов.

Тина Кунаки / © Getty Images

Тем временем бывший муж модели — Венсан Кассель — продолжает показывать фото со своей нынешней возлюбленной — тоже моделью — Нарой Баптистой, которая родила ему год назад сына.

Тина Кунаки и Венсан Кассель / © Getty Images

Тина Кунаки и Венсан Кассель тоже былт женаты с 2018 по 2023 год.