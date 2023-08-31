Бывшая девушка сына Алена Делона в розовом платье с цветком появилась на Венецианском кинофестивале

Бывшая девушка сына Алена Делона – Энтони Делона, итальянская актриса Свева Альвити посетила церемонию открытия юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля на острове Лидо.

На красной дорожке блондинка появилась в нежном аутфите. На ней было длинное розовое платье с халтером и огромным цветком в зоне декольте от итальянского люксового бренда Ermanno Scervino. Наряд хорошо подчеркнул стройную фигуру Альвити.

Свева Альвити / Фото: Getty Images

Образ Свева дополнила светлыми босоножками. Она распустила волосы, сделала макияж с красной помадой, в ушах у нее были длинные серьги с камнями, а на руке – широкий браслет и кольца с камнями.

Напомним, на открытии кинофестиваля побывала также итальянская модель Паола Турани. Она сияла в белом обтягивающем платье макси с американской проймой от бренда Zuhair Murad.

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