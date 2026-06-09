Нина Агдал / © Instagram Нины Агдал

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34-летняя датская модель и бывшая возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Нина Агдал — в последние годы заметно сократила количество профессиональных съемок и публичных появлений. После рождения дочери она сосредоточилась на семейной жизни и редко участвует в крупных рекламных кампаниях или модных показах.

Однако недавно модель порадовала поклонников новостью о своем возвращении на страницы глянца. В Instagram Нина сообщила, что стала героиней новой фотосессии для знаменитого журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Для съемки Агдал позировала на пляже в эффектных бикини, продемонстрировав прекрасную физическую форму. Поклонники модели с восторгом встретили ее возвращение в мир модных фотосессий, отметив, что она выглядит так же эффектно, как и в начале своей карьеры.

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Отметим, впервые Нина появилась на страницах журнала в 2012 году. Тогда она сразу получила престижный титул «Новичок года» (Rookie of the Year). Уже в 2014 году она украсила обложку исторического 50-го юбилейного выпуска журнала вместе с моделями Крисси Тейген и Лили Олдридж. А в 2024 году издание официально признало Агдал «легендой бренда» (Brand Legend).

В прошлом году, напомним, топ-модель Нина Агдал вышла замуж в Италии. Роскошную свадьбу на вилле на озере Комо.

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