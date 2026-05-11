Бывшая "Мисс Мира" Приянка Чопра сияла в белом платье, которое сшили из винтажной ткани

В этом году известная актриса и бывшая «Мисс Мира» Приянка Чопра пропустила Met Gala, однако имела возможность продемонстрировать красивое платье на другом светском мероприятии. Звезда появилась на мероприятии Gold House Gala 2026 в Лос-Анджелесе, где второй год подряд была награждена престижной премией Global Vanguard Honor.

Для этого особого случая Чопра выбрала асимметричное платье цвета слоновой кости на одно плечо, дополненное провокационным разрезом до бедра. Особенностью этого роскошного платья является то, что оно изготовлено из сари Лукхнави Чиканкари — ткани, которой уже 20 лет. Автором наряда является индийский бренд Amit Aggarwal.

Процесс создания платья занял более шести недель, а изготавливали его опытные вышивальщики.

«Для гала-вечера Gold House в Лос-Анджелесе, где Приянка Чопра получила награду Global Vanguard Honour, я хотел переосмыслить красоту техники чиканкари через более современную, глобальную призму. Традиционная чиканкари из Уттар-Прадеша, откуда родом Приянка, — это узнаваемое ремесло с многолетней историей. Лакхнау всегда был городом Моголов, и эта история до сих пор живет в этом искусстве.

Древние могольские орнаменты и красота параметрической архитектуры объединены через биомимикрию. То, что я хотел создать для нее, стало своеобразным «переходом света». Для этого образа мы восстановили 20-летнее сари из чиканкари, вышитое полностью женщинами на чрезвычайно деликатном шифоне с использованием одной шелковой нити. Это одна из самых тонких форм кружевного искусства в Индии.

Я рассматривал чиканкари как отправную точку. Я взял эту мягкость и открытость и переосмыслил ее на собственном языке через резиновый шнур, переработанное стекло и ручные бусины — фирменные материалы бренда», — сказал дизайнер.

Кстати, это особое мероприятие Приянка посетила со своей мамой Мадху Чопрой.

