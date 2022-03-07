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Бывшая "Мисс Украина" показала фото с автоматом в руках и призвала помочь Украине

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Бывшая "Мисс Украина" показала фото с автоматом в руках и призвала помочь Украине

Анастасия Ленна / Instagram.com/anastasiia.lenna/

Модель активно показывает в соцсетях ужасы содеянные Россией. Девушка также создала специальную организацию для помощи пострадавшим. 

"Привет, люди со всего мира, меня зовут Анастасия Ленна и я "Мисс Украина". Как вы слышали по каждому новостному каналу, наши люди борются за защиту наших домов от ничем не спровоцированных захватчиков. Мы защищаем не только наших детей, но и нашу демократию и свободу. Умоляю вас рассмотреть возможность вступления в мою группу "Donate Ukraine".

Это моя официальная группа и все пожертвования идут украинским жертвам войны. Загрузите Vama в магазине Apple. Я оставлю ссылку в своей биографии. Пожалуйста, поделитесь моей группой со всеми, кого вы знаете, в социальных сетях. Вы будете получать новости и прямой контакт со мной за пожертвование в размере 7 долларов в месяц. Все, что вы можете сделать, поможет спасти нашу страну и демократию в Европе", - говорится в ее сообщении. 

Также она опубликовала несколько своих  фотографий, где одета в униформу и держит в руках автомат. 


 

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