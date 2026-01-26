ТСН в социальных сетях

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни посетила Неделю высокой моды в изысканных образах

Звезда пришла поддержать друзей-модельеров и показать себя, ведь это ее первый выход в свет за долгое время.

Супермодель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни посетила Неделю высокой моды в Париже, которая стартовала 26 января. В первый день светская львица успела появиться на двух мероприятиях брендов и сменить два образа.

Сперва Бруни продемонстрировала эффектный образ на лестнице перед показом бренда Schiaparelli, во время которого модельер Дэниел Роузберри представил кутюрную коллекцию на сезон весна-лето 2026. Карла выбрала образ в черном цвете с золотистыми вкраплениями в виде аксессуаров.

В частности 58-летняя звезда надела черное платье со складками, которое открывало ноги, и длинное пальто. Шика и интереса образу добавляли кружевные колготки и мюли на высоких каблуках.

Второй лук Карла выбрала для показа Christian Dior, на котором Джонатан Андерсон представил свою первую кутюрную коллекцию в качестве креативного директора Модного дома. Звезда надела темно-синее платье-комбинацию украшенное черным кружевом на декольте и подоле. Носила наряд Бруни в сочетании с шубой.

Это первое появление модели на мероприятии после того как она объявила о завершении лечения рака молочной железы, который у нее диагностировали пять лет назад.

Образы Карлы Бруни - бывшей модели и первой леди Франции (15 фото)

