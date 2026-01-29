ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
544
Время на прочтение
1 мин

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни в прозрачном мини-платье с кружевом произвела фурор в Париже

58-летняя Карла Бруни выглядит роскошно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Карла Бруни

Карла Бруни / © Getty Images

Карла Бруни своим новым эффектным луком произвела фурор во время Недели высокой моды в Париже.

Экс-первая леди выглядела роскошно в прозрачном кружевном мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и ноги. Зона декольте выглядела красиво.

Карла Бруни / © Getty Images

Карла Бруни / © Getty Images

На плечи Бруни накинула элегантное черное пальто, украшенное золотистым декором на широком воротнике и карманах. На модели также были черные капроновые колготы и замшевые туфли на шпильках. В руках она держала клатч, инкрустированный стразами. Укладка с локонами и красивый макияж завершили аутфит Карлы.

Напомним, Карла Бруни продемонстрировала еще два изысканных образа во время Недели высокой моды в Париже.

Дата публикации
Количество просмотров
544
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie