Бывшая первая леди Франции Карла Бруни в прозрачном мини-платье с кружевом произвела фурор в Париже
58-летняя Карла Бруни выглядит роскошно.
Карла Бруни своим новым эффектным луком произвела фурор во время Недели высокой моды в Париже.
Экс-первая леди выглядела роскошно в прозрачном кружевном мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и ноги. Зона декольте выглядела красиво.
На плечи Бруни накинула элегантное черное пальто, украшенное золотистым декором на широком воротнике и карманах. На модели также были черные капроновые колготы и замшевые туфли на шпильках. В руках она держала клатч, инкрустированный стразами. Укладка с локонами и красивый макияж завершили аутфит Карлы.
