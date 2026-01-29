Бывшая первая леди Франции Карла Бруни в прозрачном мини-платье с кружевом произвела фурор в Париже

Карла Бруни / © Getty Images

Карла Бруни своим новым эффектным луком произвела фурор во время Недели высокой моды в Париже.

Экс-первая леди выглядела роскошно в прозрачном кружевном мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и ноги. Зона декольте выглядела красиво.

На плечи Бруни накинула элегантное черное пальто, украшенное золотистым декором на широком воротнике и карманах. На модели также были черные капроновые колготы и замшевые туфли на шпильках. В руках она держала клатч, инкрустированный стразами. Укладка с локонами и красивый макияж завершили аутфит Карлы.

Напомним, Карла Бруни продемонстрировала еще два изысканных образа во время Недели высокой моды в Париже.