Бывшая потроллила бывшую: треш-сумка модели Джулии Фокс напомнила образ Ким Кардашьян в балаклаве

Джулия оказалась в нелепой ситуации из-за аксессуара, но возможно это просто совпадение.

Ранее мы уже рассказывали, что модель Джулия Фокс, которая славится своим эпатажным стилем, вышла на улицу в Нью-Йорке в черных стрипах, микромини и с сумкой-манекеном в величину человеческого тела.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Этим странным образом она точно привлекла к себе внимание, но также нельзя не отметить, что эта сумка от бренда Mikhael Kale очень напоминает образ Ким Кардашьян от Balenciaga.

В подобном луке с балаклавой на голове, длинным хвостом и в коже Ким в 2021 году появилась на улицах Нью-Йорка.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Возможно, это одно из самых странных совпадений за последнее десятилетие, а может Джулия решила потролить Ким, поскольку ей неоднократно приписывали то, что она копирует образы звезды реалити-шоу.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Фокс в прошлом году на протяжении месяца встречалась с Канье Уэстом, который как раз в тот момент был в процессе развода с Кардашьян.

А вы как думаете, это просто совпадение или Фокс таки намекнула на Ким этим аксессуаром? Оставьте свою реакцию ниже.

Читайте также: