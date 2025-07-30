Бывшая скандальная стилист Меган Маркл развелась с мужем: что об этом известно

Джессика Малруни / © Associated Press

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Источники сообщили Page Six, что 45-летняя канадская стилистка больше не носит обручальное кольцо и поделилась новостью со своими друзьями, когда в прошлом месяце она одна посетила свадьбу в Торонто.

Джессика и ее муж Бен Малруни, как сообщается, расстались «некоторое время назад». У Джессики трое детей от Бена — двойняшки Джон Бенедикт и Брайан Джеральд Александр, а также дочь Изабель Вероника.

Джессика Малруни / © Associated Press

Напомним, дети Джессики были гостями на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри весной 2018 года, а сама Малруни была подружкой невесты. Но с тех пор дружба между Меган и Джессикой закончилась, каждый из них пошел своей дорогой.

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Особенно дамы рассорилась из-за скандала на почве расизма, когда инфлюенсер Саша Эксетер раскритиковала Джессику за демонстрацию «классических белых привилегий» в сообществе модных блогеров.

Меган Маркл и Джессика Малруни / © Getty Images