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- Шоу-бизнес
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Бывшая скандальная стилист Меган Маркл развелась с мужем: что об этом известно
Бывшая подруга Меган Маркл — стилист Джессика Малруни, развелась с мужем после 17 лет брака.
Источники сообщили Page Six, что 45-летняя канадская стилистка больше не носит обручальное кольцо и поделилась новостью со своими друзьями, когда в прошлом месяце она одна посетила свадьбу в Торонто.
Джессика и ее муж Бен Малруни, как сообщается, расстались «некоторое время назад». У Джессики трое детей от Бена — двойняшки Джон Бенедикт и Брайан Джеральд Александр, а также дочь Изабель Вероника.
Напомним, дети Джессики были гостями на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри весной 2018 года, а сама Малруни была подружкой невесты. Но с тех пор дружба между Меган и Джессикой закончилась, каждый из них пошел своей дорогой.
Особенно дамы рассорилась из-за скандала на почве расизма, когда инфлюенсер Саша Эксетер раскритиковала Джессику за демонстрацию «классических белых привилегий» в сообществе модных блогеров.