Бывшая возлюбленная Роберта Паттинсона блистала на премьере фильма "Человек короля"

Британская певица FKA Twigs и бывшая возлюбленная актера Роберта Паттинсона посетила премьерный показ фильма "Человек короля" режиссера Мэттью Вонна.

33-летняя звезда привлекла внимание в ярком платье от Miss Corpus без рукавов и с капюшоном. Певица дополнила образ серьгами-висюлькам с камнями, несколькими золотыми браслетами на запястье и пирсингом в носу.

FKA Twigs / Associated Press

Талия Барнетт (настоящее имя певицы) обула высокие кожаные сапоги на каблуках, сделала интересный маникюр в белую крапинку, кудрявую укладку и очень насыщенный мейкап со стрелками на веках.

Премьера фильма "Человек короля" в Лондоне / Associated Press

Премьерный показ также посетила супермодель Клаудия Шиффер. Она составила на красной дорожке компанию своему супругу и надела роскошное платье от Balmain, расшитое жемчугом.

FKA Twigs / Associated Press

FKA Twigs / Getty Images

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