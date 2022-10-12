Бывшие Бекхэмов на вечеринке в Лондоне: Хана Кросс в лифчике, а Миа Риган - в мини-платье

В столице Великобритании прошла вечеринка Hugo Boss, организованная в рамках Недели моды.

На мероприятии присутствовала бывшая девушка Бруклина Бекхэма – Хана Кросс и бывшая возлюбленная его младшего брата Ромео – Миа Риган.

Миа пришла на пати в черном мини-платье с отделкой в ​​бело-телесную полоску, черном пальто и обута в массивные кремовые сапоги на плоской подошве. Короткие белокурые волосы Мии были распущены и слегка взъерошены, на лице был легкий макияж, а в ушах золотые серьги с жемчужными подвесками.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма - Хана Кросс продемонстрировала свой плоский живот в черном кроп-топе, дополнив его макси-юбкой верблюжьего цвета и курткой-бомбер в тон юбке. Обута Хана была в черные ботинки, а через плечо у нее висела бежевая сумка. Модель надела серьги-кольца, распустила волосы и сделала макияж со стрелками на веках.

Хана Кросс / Фото: Getty Images

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