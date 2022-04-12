Бывший муж Бритни Спирс отреагировал на новость о беременности певицы

40-летня поп-звезда давно мечтала о третьем ребенке. И не стала скрывать радостную новость от поклонников.

Мы сегодня вспоминали всех мужчин Бритни Спирс. Бывший муж поп-принцессы - Кевин Федерлайн – отреагировал на беременности Бритни.

44-летний американский танцор, из-за которого у Бритни было много проблем, и отец ее двоих сыновей, поздравил экс-жену с беременностью. И пожелал ей счастливой и здоровой беременности.

Бритни Спирс с сыновьями / Getty Images

Новость прокомментировал адвокат Федерлайна - Марк Винсент, он сказал NBC News: "Кевин знает о посте Бритни в Instagram. Он желает ей всего наилучшего, счастливой и здоровой беременности и поздравляет ее и Сэма Асгари", - пишет Daily Mail.

Напомним, Кевин и Бритни познакомились в 2004 году, он работал в ее балете. Всего через три месяца бурного романа пара объявила о помолвке. Пара была жената в течение двух лет, и Федерлайн получил полную опеку над двумя их сыновьями, 16-летним Шоном Престоном и 15-летним Джейденом Джеймсом, когда они с Бритни расстались в 2007 году. В то время Спирс была психически не стабильна.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / Getty Images

Вопреки тому, что сыновья с матерью не жили, именно Бритни оплачивала расходы на них, а также платила алименты экс-мужу. В 2018 году Федерлайн попросил Спирс увеличить их до 60 000 долларов в месяц, сославшись на то, что "дети старше, а финансовые обстоятельства сторон значительно отличаются от того, когда алименты были первоначально урегулированы".

В понедельник Бритни Спирс удивила поклонников, заявив, что ждет третьего ребенка после того, как долгое время вынуждена была пользоваться противозачаточными средствами. Ее жених Сэм Асгари также опубликовал пост, заявив: "Брак и дети - естественная часть крепких отношений, наполненных любовью и уважением. Отцовство - это то, чего я всегда с нетерпением ждал, и я не воспринимаю это легкомысленно. Это самая важная работа, которую я когда-либо делал".

Пара вместе с 2016 года, познакомились на съемках клипа Бритни "Slumber Party". В 2021 году пара объявила о помолвке.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Associated Press

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