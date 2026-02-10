Бывший муж супермодели Жизель Бундхен появился на Супербоуле с часами за 500 тысяч долларов

Том Брэди / © Getty Images

48-летний бывший американский профессиональный футбольный квотербек команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» и экс-супруг супермодели Жизель Бундхен — Том Брэди — продемонстрировал редкие синие керамические часы Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar стоимостью примерно 500 000 долларов. Спортсмена запечатлели с ценной вещью на руке на стадионе во время Супербоула 2026.

Была ли вещь ему предоставлена для рекламы, это подарок или личная покупка — не известно, однако по данным Wrist Aficionado, эти монохромные часы полностью изготовлены из керамики кобальтового оттенка, с циферблатом Grande Tapisserie и часовыми метками из белого золота.

Роскошные спортивные часы были выпущены в 2022 году и предлагаются за 479 000 долларов на вторичном рынке.

Однако любовь Брейди к роскошным часам хорошо известна, ведь в 2025 году он продал на аукционе Sotheby’s 21 часы из своей личной коллекции, в том числе уникальные кастомные Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon, которые ушли с молотка за 720 000 долларов.

Однако он не единственный ценитель часового искусства, ведь ранее мы рассказывали о потрясающей коллекции Джорджины Родригес — невесты футболиста Криштиану Роналду.