Бывший партнер Меган Маркл пошутил о ее варенье: как отреагировала герцогиня Сассекская
Меган Маркл сообщила своему коллеге по сериалу «Форс-мажоры» Патрику Дж. Адамсу, что его «варенье уже в пути», после того как он пошутил о том, что у него «недостаточно подписчиков», чтобы получить подарок от бренда герцогини Сассекской As Ever.
В подкасте Not Skinny But Not Fat Патрик, сыгравший возлюбленного Меган, Майка Росса, в юридической драме «Форс-мажоры», признался: «Я не получил варенья», после того как ведущая Аманда Хирш рассказала, что ей прислали цветочную посыпку и варенье от As Ever.
Герцогиня упоминалась несколько раз в ходе эпизода, в том числе когда Аманда спросила 44-летнего Патрика, отправляла ли она ему когда-нибудь «рукописную записку».
«Да, я уверен, что получил рукописную записку», — ответил актер, похвалив «безупречный» и «потрясающий» почерк Меган, пишет Daily Mail.
«Ты получила варенье?» — парировал Патрик, после чего Аманда сказала, что получила посылку с цветочной посыпкой от As Ever за 15 долларов и спредом за 12 долларов.
А затем он пошутил: «Мне кажется, у меня недостаточно подписчиков», на что Аманда поддразнила его, сказав: «Тебе нужно попасть в список».
После того, как в Instagram был опубликован отрывок из сюжета о герцогине, Меган оставила комментарий для Патрика и его жены Тройан Беллисарио, сообщив им, что «варенье уже в пути для вас».
Напомним, в мае 2018 года Патрик Дж. Адамс и его жена Тройан Беллисарио были среди гостей на свадьбе Меган и принца Гарри.