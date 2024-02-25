C декольте до пупка: звезда "Оппенгеймера" Эмили Блант вышла в свет в роскошном красном платье

Актриса Эмили Блант, которая сыграла в нашумевшем фильме о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер", блистала на светской церемонии в Лос-Анджелесе - 30-м вручении премии Гильдии киноактеров.

Звезда появилась на мероприятии в ярком платье от Модного дома Louis Vuitton. Платье было однотонным, идеально подчеркивало фигуру актрисы, а также имело бретельку-халтер и небольшой шлейф.

Главным украшением наряда являлось глубокое, практически до пупка декольте.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Свой роскошный наряд Эмили носила в сочетании с драгоценностями Tiffany & Co. - колье выполненным в виде лучей, серьгами с бриллиантами, а также золотыми браслетами-манжетами. Волосы Эмили уложили в легкие локоны, а на лице был макияж с помадой нежного оттенка.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Этот образ кардинально отличался от того, что Эмили недавно продемонстрировала на 77-й церемонии вручения премии BAFTA Британской академии кино. В Лондоне актриса позировала на красной дорожке в гламурном вечернем платье от Модного дома Elie Saab, которое бренд презентовал совсем недавно в коллекции весна-лето 2024 во время Недели высокой моды в Париже. Платье было выполнено в бежевом цвете, имело фигурные ромбообразные вырезы на талии, а также роскошную вышивку бисером и пайетками.

Эмили Блант / Фото: Getty Images

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