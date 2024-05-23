C декольте и разрезом: Ники Хилтон вышла на красную дорожку Канн в голубом наряде

40-летняя американская светская львица и наследница многомиллионного состояния Ники Хилтон вышла на красную дорожку в Каннах. Знаменитость посмотрела новую экранизацию романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо".

Для этого мероприятия она выбрала голубой наряд, который идеально сочетался с оттенком ее глаз - длинное платье от бренда Rebecca Vallance.

У наряда Ники был халтер, который на шее украшал довольно большой бант, а также глубокое V-образное декольте. Спина у платья была открытой, а под грудью и талии его украшало две гламурные полоски со стразами и бантами.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Что касается юбки, то она была длинной, со складками, карманами, а также очень высоким разрезом, который позволял рассмотреть босоножки Хилтон со стразами. Завершали этот гламурный лук украшения с драгоценными камнями, макияж и высокая прическа.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Но в Каннах она появляется в Rebecca Vallance не впервые. Днем ранее Ники вышла на красную дорожку в наряде с открытыми плечами и бантами, которое тоже было от этого бренда. Оттенок платья был тоже голубым.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

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