C гламурной авоськой в руке: Ким Кардашьян попала под прицел папарацци

Телезвезда Ким Кардашьян продемонстрировала образ от бренда Balenciaga, с которым возобновила сотрудничество. женщина была одета в образ в стиле спорт-шик. В этом луке она посетила баскетбольный матч своего сына Сэйнта, который прошел в Лос-Анджелесе.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким надела белый кроп-топ, широкие удобные трикотажные штаны, а также объемную оверсайз кофту с капюшоном. На голове у нее была черная кепка с логотипом бренда.

Также она распустила волосы, сделала любимый макияж в коричневой гамме и обула кроссовки. Но выделялся в этом образе единственный гламурный аксессуар - серебристая сумка-авоська со стразами.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Также мероприятие посетил и бывший муж Ким - Канье Уэст. Рэпер и предприниматель пришел на детскую баскетбольную игру без своей новой эпатажной возлюбленной Бьянки Цензори, которая обычно его сопровождает в полуголых образах на мероприятия. Кстати, на фото можно заметить, что Канье продолжает носить накладки на зубы из титана, которые для него сделали за 850 тысяч долларов.

Канье Уэст / Фото: Getty Images

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