C ободком на голове в платье-футляре: Аня Тейлор-Джой в готическом наряде на показе Dior

Актриса Аня Тейлор-Джой, как одна из амбассадоров Модного дома Dior, появилась на модном шоу бренда. Это был показ новой коллекции Pre-Fall 2024, которую презентовали в Бруклинском музее.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На мероприятии Джой сидела в первом ряду рядом с другими звездами и друзьями бренда.

Светлые волосы актриса собрала в высокий хвост, а на голову надела широкий черный ободок, напоминающией те, которые носила когда-то Хиллари Клинтон.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На Ане был в тот день готический образ, поскольку он состоялся только из черного цвета. В частности она также надела платье-футляр из плотной черной ткани, но в верхней части и на спине оно было из полупрозрачной сетки.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Также дополняли платье высокие полупрозрачные оперные перчатки и пояс с пряжкой. Актриса обула лаковые туфли.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Ее макияж глаз тоже был темным, но помада на губах нежно-персиковой.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

В начале месяца Тейлор-Джой впервые показала фото со своей тайной свадьбы и на празднике она тоже была в наряде от Dior. Известно также, что праздник состоялся в Палаццо Пизани-Моретта и был в готическом стиле.

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