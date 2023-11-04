C пушистой сумкой на плече и в штанах с карманами: стильная Ким Кардашьян под прицелом папарацци

Телезвезда и основательница бренда утягивающего белья, 43-летняя Ким Кардашьян, оказалась под прицелом фотографов в Лос-Анджелесе, когда вышла из машины и направлялась на баскетбольный матч своего сына Сэйнта. Женщина оделась относительно просто, поскольку сочетала белый кроп-топ в мелкий рубчик с черными штанами-карго с большими карманами на штанинах.

Также Ким надела остроносые ботильоны от Balenciaga и черный бюстгальтер, бретельки которого выглядывали из-под ее топа.

На глазах у Кардашьян былт большые солнцезащитные очки, а на плече висела довольно необычная пушистая сумка от бренда Louis Vuitton. Этот аксессуар был белым в большие цветочные монограммы бренда.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Это появление Ким на публике случилось после того, как она обнародовала две своих грандиозных новых линейки белья. Первая - это бюстгальтеры с торчащими сосками, а вторая - коллаборация со Swarovski, в которой она презентовала боди с кристаллами и прозрасные платья.

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